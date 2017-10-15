عاطف رمضان

تمكن فريق طوارئ منطقة الصديق «نوبة ب» بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة خلال جولاته التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، من تحرير ١٥ مخالفة متنوعة تمثلت في «عدم وجود لائحة، وبيع مواد تموينية مدعومة، وبيع أسلحة هوائية وأسلحة بيضاء، وعدم وجود لائحة لحوم، وعدم وضع لائحة تحذيرية لمشروبات الطاقة».

وذكرت مصادر في الوزارة في تصريح لـ«الأنباء» انه جار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وقد تكون فريق العمل لدى طوارئ منطقة الصديق «نوبة ب» من: عبدالعظيم الشمري، صلاح العطار، محمد الخارجي، فهد الفيلكاوي، حمد ملك، وعبدالرزاق بهمن.