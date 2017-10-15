إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي ورئيس لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي فهد العتيبي تغليظ عقوبة التخييم بدون ترخيص لتصل غرامتها إلى 5000 دينار وإزالة المخيم المخالف بدءا من هذا العام، مؤكدا أن اي مخيم يتم إقامته قبل موسم التخييم الذي يبدأ منتصف نوفمبر سيتم ازالته فورا من قبل الاجهزة الرقابية المختصة في بلدية الكويت.

وقال العتيبي في تصريح صحافي انه سوف يتم تطبيق القانون رقم 42/2016 بشأن المخالفين لقوانين البلدية والهيئة العامة للبيئة، مشددا على إزالة المخيم الذي ينصب قبل موعد موسم التخييم المحدد هذا العام في منتصف نوفمبر المقبل وينتهي في منتصف مارس 2018.

وأوضح العتيبي ان تغليظ العقوبة جاء بعد الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخرا بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة بهذا الخصوص.

ودعا العتيبي اصحاب المخيمات الى الالتزام بموعد التخييم لكي لا تكون مخيماتهم تحت طائلة الإزالة وإعادة المكان إلى ما كان عليه إلى جانب تطبيق عقوبة الغرامة المالية التي تم إقرارها في الاجتماع الهادفة إلى الحفاظ على الحياة الفطرية وحماية البيئة البرية من التدمير.