بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الإنجازات التي حققتها إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة، حيث قامت بإتلاف 28 طنا من المواد الغذائية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفي هذا الصدد، اشار مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بدر بورقبة الى إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية والمتمثلة بالأعمال التي يقوم بها موظفوها ومسؤولوها والمثبتة بأرقام إحصائيتها الصادرة لشهر سبتمبر الماضي، والتي تبرز إلى حد كبير الجانب الرقابي للإدارة وأهمية اختصاصاتها من حيث الكشف على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية بالإضافة إلى جميع أماكن تداول المواد الغذائية الواقعة ضمن نطاق المحافظة للتأكد من تطبيقها للوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في بلدية الكويت، ومدى التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية المطلوبة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين وعلى الأموال العامة والمظهر العام للمنشآت التجارية والمنظومات الأخرى في الدولة من خلال عمل مراقبتيها (الأغذية والأسواق) و(المحلات والإعلانات).

وذكر أبورقبة ان عدد المحلات التي تم الكشف عليها للتثبت من مدى صلاحية وسريان تراخيص إعلاناتها وتوافر الاشتراطات المتعلقة بلغ 660 محلا متنوعا من حيث الاستغلال التجاري في نطاق محافظة العاصمة خلال شهر سبتمبر الماضي، كما بلغت كمية المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتلفة 28 طنا و68 كيلو، مشيرا إلى ان إجمالي المبالغ المستوفاة كرسوم عن المخالفات والمسجلة كإيرادات بتلك الفترة قد بلغ 2910 دنانير.

بدورها، أوضحت مدير إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري أن إحصائية الإدارة الصادرة لشهر سبتمبر الماضي قد حفلت بالعديد من الإنجازات كالتفتيش على 222 محلا، وتم منح محل آخر اشتراطا صحيا، مثلما تم إغلاق 6 محلات غلقا إداريا، كما تم تحرير 74 محضر مخالفة لمنشآت غذائية مختلفة.

وأضافت إيمان الكندري ان عدد العينات الغذائية المرسلة للفحص المخبري خلال تلك الفترة بلغ 330 عينة متفرقة، كما وردت إلى الإدارة نتيجة 180 عينة صالحة منها، في حين لم ترد إلى الإدارة نتيجة 150 عينة مرسلة للفحص المخبري حتى تاريخ كتابة هذه الإحصائية.

وذكرت انه تم استصدار 169 شهادة لدول مجلس التعاون الخليجي و81 شهادة لدول خارج مجلس التعاون الخليجي، مثلما تم تقديم طلبين لإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى تقديم 32 طلبا لنتيجة مختبر.

كما أشارت إيمان الكندري إلى أنه قد تمت إزالة 574 إعلانا عشوائيا من بعض شوارع مناطق محافظة العاصمة، بالإضافة إلى تحرير 66 محضرا لمخالفة متعلقة بالإعلانات وتسجيل 18 أمر صلح كذلك.