بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على احد المجمعات التجارية في منطقة العقيلة استهدفت تطبيق الاشتراطات الصحية على المحلات التجارية وذلك في إطار حملة «#بتعاونكم_نجملها».

وبين مكتب مدير الفرع أن الحملة أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة تنوعت ما بين عدم توافر الاشتراطات العامة للنظافة وانتهاء فترة ترخيص الإعلان وقيام العامل بتداول المواد الغذائية قبل الحصول على شهادة صحية وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل قبل الحصول على شهادة صحية، إلى جانب توجيه 7 إنذارات لأصحاب المحلات لعدم الوقوع بمخالفات جسيمة وعلى اثرها سيتم مراجعة تلك المحلات للتأكد من التزامها بقوانين وأنظمة البلدية. ودعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها لضرورة استخراج الشهادة الصحية للعاملين، وذلك لتفادي تحرير المخالفات، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية لن تتهاون في تطبيق كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.