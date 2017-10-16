بداح العنزي

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تلقى مبارك محمد الخضير التهاني والتبريكات، وذلك بمناسبة توليه عضوية لجنة القيام باختصاصات المجلس البلدي. وجاء الخضير عضوا في اللجنة ضمن المرسوم الأميري الذي صدر مؤخرا بتشكيل اللجنة التي ستباشر أعمالها لحين تشكيل المجلس البلدي الجديد. وثمن مبارك الخضير الثقة الغالية التي حظي بها من صاحب السمو الأمير ومن مجلس الوزراء، آملا أن يوفقه الله لخدمة الكويت وأهلها من هذا الموقع، وأن يكون عند حسن الظن، مشددا على أن الواجب الوطني يحتم على الجميع الحرص على المصلحة العامة وخدمة المواطنين.