بداح العنزي

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أشاد عضو المجلس البلدي السابق محمد المعجل بجهود رئيس وأعضاء المجلس والتي أسفرت عن إنجاز العديد من المشاريع التنموية الحيوية الكبرى.

وقال المعجل في تصريح صحافي ان تلك الإنجازات لم تتحقق إلا بالتعاون البناء خلال فترة عمل المجلس منذ 2013.

وأضاف ان أبرز الإنجازات تمثلت في توفير أراض إسكانية ساهمت بشكل مباشر في حل القضية الإسكانية التي كان يعاني منها المواطنون بعدم حصولهم على السكن، مشيرا الى ان المجلس استطاع توفير أراض في المناطق الجنوبية والشمالية، اضافة الى اقرار العديد من المشاريع الحكومية المهمة. كما أثنى المعجل على دور الجهاز التنفيذي في البلدية وعلى رأسهم وزير البلدية محمد الجبري والمدير العام م.أحمد المنفوحي ونواب المدير العام والمديرون وجميع العاملين بالجهاز لدورهم في مساعدة الأعضاء في تحقيق الإنجازات وتوفيرهم الآراء الفنية والقانونية للمعاملات التي تم بحثها.

وأشار الى ان أعضاء المجلس البلدي السابق كانوا في قارب واحد من اجل مصلحة الوطن والمواطن، ما ادى الى تحقيق العديد من الانجازات، مشيدا بجهود أمين عام المجلس البلدي يوسف الصقعبي وموظفي الأمانة.

واختتم المعجل بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق لرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في عملهم وإكمال مسيرة الإنجازات.