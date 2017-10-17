إعداد: بداح العنزي

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أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن البلدية لا تألو ولا تدخر جهدا في سبيل تلبية أي مطالب متاح تنفيذها للمواطنين وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح المنظمة للعمل البلدي في البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد يمثل أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك الذين ناشدوه الاستعجال في إصدار تراخيص البناء حتى يتمكنوا من الشروع في الإجراءات الكفيلة بتشييد بيوتهم، وبعمل مدخلين ومخرجين للمنطقة بالإضافة إلى المخرج والمدخل الوحيد وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، هذا بالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى.

وقد دار نقاش مستفيض بين الوزير ووفد لجنة أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك حيث وعدهم الجبري بأن يتم إصدار تراخيص البناء في أقرب وقت ممكن وفق البرنامج الآلي الجديد الذي اختصر رحلة إصدار تراخيص البناء من عدة شهور إلى سويعات حال استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

كما أبدى الجبري تفهما لمطلبهم بإنشاء مخرجين ومدخلين للمنطقة ووعد بدراسة الأمر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإدخاله حيز التنفيذ. ومن جانبهم تقدم الأهالي بخالص التقدير للوزير الجبري على حسن استقباله وعلى إفساحه من وقته للقائهم والتحاور معهم استهدافا لمصلحة عامة.

حضر اللقاء كل من م.محمد الزعبي نائب المدير العام لشؤون التنظيم والمخطط الهيكلي والمهندس فهد الشتيلي نائب المدير العام لشؤون بلدية محافظتي الفروانية والجهراء.