إعداد: بداح العنزي

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عقدت لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي اجتماعها برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي ورئيس اللجنة فهد العتيبي وحضور مديري الإدارات ورؤساء فرق الطوارئ والمشمولين بالقرار الإداري لتنظيم عملية التخييم الربيع لمناقشة ووضع آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص مواقع التخييم.

وذذكر العتيبي أن إلغاء موقع التخييم بمنطقة صباح الأحمد الواقع على طريق 306 جاء بناء على توجيهات وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد العتيبي على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين للنظم واللوائح ومواعيد التخييم المعمول بها وقاموا بنصب مخيماتهم قبل الموعد المحدد، لافتا إلى انه ستتم متابعة الخطة الزمنية التي تم وضعها لرصد وإزالة المخيمات المخالفة ابتداء من اليوم والموجودة في منطقه رحية واستراحة الحجاج والمنطقة المقابلة لإسطبلات الجهراء والمنطقة المقابلة لصناعية الجهراء والمنطقة الفاصلة بين منطقة العيون والطريق الدائري السادس إلى جانب المخيمات في المناطق الجنوبية كالوفرة والنويصيب والمنطقة المقابلة لمدينة صباح الأحمد.