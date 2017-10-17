إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت مديرة إدارة السلامة ميساء بوشهري أن الإدارة أنجزت 374 معاملة خلال شهر سبتمبر، شملت إصدار تراخيص جديدة واستلام كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة من قبل مراقبتي أعمال السلامة وتراخيص السلامة، منها: 57 ترخيص سكن خاص جديد، 3 تراخيص سلامة استثماري جديد، و38 استلام كفالة سكن خاص، 8 استلام مصرفي استثماري، و 3 تنبيهات حرفي، وتنبيهان سكن حكومي، و27 تنبيه سكن خاص، و3 مخالفات، وشكوى واحدة، و3 تقارير حوادث، و 13 تقرير مساح، و3 إلغاء تصنيف.

وذكرت أن إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها بلغ 560 دينارا.