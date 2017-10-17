إعداد: بداح العنزي

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حددت البلدية مواعيد الدوام الرسمي للموظفين والتي تبدأ من الساعة 7.30 صباحاً حتى 2.30 بعد الظهر.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري في تعميم أصدره أمس:

٭ على كل موظفي بلدية الكويت العاملين بنظام الدوام (الصباحي ـ المسائي ـ النوبات) وكذلك شاغلو الوظائف الاشرافية بكل مستوياتهم الوظيفية أيا كان مستواها او الوظائف المصنفة او مدة خدمتهم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة لذلك حسبما جاء في قرارات مجلس الخدمة المدنية والتي تنص على ان يبدأ الدوام الرسمي للفترة الصباحية من الساعة 7.30 حتى الساعة 2.30 بعد الظهر.

ـ مواعيد العمل للفترة المسائية من الساعة 2.30 من بعد الظهر حتى الساعة 9.30 مساء.

ـ مواعيد العمل لنظام النوبات من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 7.30 صباحا من اليوم التالي.

٭ يتم إثبات الحضور والانصراف للفئات المذكورة اعلاه عن طريق نظام الحضور والانصراف الآلي (البصمة) ويكون هذا النظام هو الاثبات الوحيد للالتزام بالدوام الرسمي ولا يُعتد بكشوف التوقيع لغير المعفيين المشمولين بالقرار الوزاري رقم 493 لسنة 2017.

٭ يتم اثبات حضور وانصراف ذوي الاعاقة الشديدة او الذهنية المتوسطة ممن تم اعفاؤهم بناء على كتاب من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن طريق كشف توقيع معد من قبل الادارة التابع لها الموظف.