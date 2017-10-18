إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

قامت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية فرع محافظة الأحمدي بالتفتيش على 489 محلا خلال شهر سبتمبر، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار#بتعاونكم_نجملها.

وصرح مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية سعد الشيبة بان اجمالي عدد المحلات التجارية والأسواق الغذائية والمطاعم والمقاهي بلغ 613 خلال الشهر الماضي.

واضاف الشيبة انه من خلال عملية التفتيش والمتابعة تم تحرير 316 مخالفة من قبل مراقبة الاغذية والاسواق، بالاضافة الى اتلاف كمية 43 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا الى ان التعهدات التي تم توجيهها الى تلك المحلات بسبب وجود ملاحظات تخص اشتراطات قواعد النظافة العامة حيث بلغت 19 تعهدا وعلى اثرها يتم متابعتهم للتأكد من التزامهم بقواعد وانظمة البلدية.

وتابع الشيبة بان مراقبة الاعلانات والمحلات ازالت 1141 اعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة، بالاضافة الى تحرير 297 مخالفة اعلان تنوعت ما بين اقامة اعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من قبل البلدية واضافة اعلان بدون ترخيص من قبل البلدية وعدم وضع الاعلان في مكان بارز.

كما دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت الجمهور في حال انتهاء ترخيص الاعلان الى تجديد الترخيص عبر موقع البلدية الالكتروني، وفي حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية@kuwmun.