إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أن جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف حملاتها الميدانية لإزالة كل ما يشوه المنظر العام ورفع مستوى النظافة وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها، بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، فرق الطوارئ، مشيرا إلى أن الحملات الميدانية التي شنتها المراكز التابعة للإدارة أسفرت عن رفع 17 سيارة مهملة بمناطق خيطان، الفروانية، مشيرا إلى أنه قد تم رفع 8 سيارات من منطقة خيطان، ورفع 9 سيارات من منطقة الفروانية.

وأوضح الخرينج أن حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها، لافتا إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات ادارة النظافة بفرع بلدية المحافظة، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة.

وأشار إلى أن الحملة شملت غسيل الحاويات بجميع المناطق التابعة للمحافظة، رفع 1824 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات وقد تم كنس ورش وغسيل الشوارع الرئيسية وتنظيف الشوارع الفرعية بالمحافظة.