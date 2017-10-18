إعداد: بداح العنزي

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أوضح المدير العام للهيئة العامة للطرق م.احمد الحصان ان توسعة مخارج شارع الرياض مع الدائري الثالث تقع ضمن اعمال تطوير الدائري الثاني وهي قيد إجراءات الترسية.

وقال م.الحصان في رد على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن توسعة مخارج شارع الرياض مع الدائري الثالث، ان المشروع يقع ضمن اعمال تطوير الطريق الدائري الثالث من خلال الاتفاقية الاستشارية (أ هـ/ط/278: دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ اعمال تطوير الدائري الثاني والثالث) والتي هي قيد اجراءات الترسية واخذ موافقات الجهات الرقابية تمهيدا للبدء بأعمال التصميم.

كما سيتم عرض توسعة مخرج الرياض على طريق الدائري الثالث جهة منطقة العديلية في اللجنة الخماسية للاختناقات المرورية لاخذ الموافقات على التصميم المقترح كحل مؤقت.

من جانب آخر، بين م.الحصان انه جار تجهيز مستندات العقد الخاص بتطوير شبكة الطرق بمنطقة جنوب السرة.

وقال في كتابه الى المجلس البلدي بشأن الاجراءات المتعلقة باستحداث مدخل ومخرج على الدائري الخامس مقابل منطقة السلام: نحيطكم علما بانه تم ادراج اعمال تنفيذ مدخل ومخرج منطقة السلام على الدائري الخامس ضمن اعمال العقد (هـ ط/257: انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى في جنوب السرة الشاملة شارع دمشق والدائري الخامس وتصميم والاشراف على تنفيذ وصيانة تطوير شبكة الطرق بمنطقة الاستعمالات الحكومية بمنطقة جنوب السرة) حيث جار تجهيز مستندات العقد للتوقيع وتزامنا مع الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على اتفاقية الاشراف على العقد المذكور تمهيدا للبدء بأعمال تنفيذ المشروع.