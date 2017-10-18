إعداد: بداح العنزي

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أوضحت مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري أن مراقبة الأغذية والأسواق قامت بعدة حملات استهدفت الجمعيات التعاونية والمحلات والمخازن التي تتداول المواد الغذائية بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ولائحة الإعلانات والمحلات إلى جانب التأكد من صلاحية المادة الغذائية المقدمة للجمهور.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن توجيه تعهدين للالتزام بالاشتراطات الصحية وتحرير 35 مخالفة تنوعت بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وتداول مواد غذائية قبل الحصول على شهادة صحية وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية والعمل بشهادة صحية منتهية وتشغيل عامل بشهادة صحية منتهية ومزاولة نشاط بغير المرخص له وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية واستغلال الساحة المقابلة للمحل من دون ترخيص إلى جانب تنفيذ أمر اغلاق صادر لأحد المحلات المخالفة.

وأضافت الكندري أن الحملات مستمرة، ونهيب بأصحاب المحلات والعاملين فيها الى الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث ان البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين.