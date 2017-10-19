إعداد: بداح العنزي

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اكتمل عقد اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي بعد تحديد 5 جهات لتمثيلها في عضوية اللجنة والتي يترأسها وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ونائبه د.م.رنا الفارس نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، وعضوية كل من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، م.منصور كامل، عبدالله الضويحي، خالد الهاجري، مبارك المطيري، مبارك الخضير، دلال البناي، عمار مقطوف، والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لمجلس الوزراء م.أسامة الدعيج، ونائب المدير العام بهيئة الزراعة والثروة السمكية دلال رجب، ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط، والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط والمتابعة بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي، ونائب مدير عام هيئة الصناعة عبدالله الزمامي.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي لـ «الأنباء» إن اجتماعات اللجنة سيتم تحديدها بعد الاجتماع الأول الذي عقد بين وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري والأعضاء مساء أمس، حيث يتوقع أن تكون الاجتماعات أسبوعية وخلال الفترة المسائية. وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس البلدي قامت بحصر جميع المعاملات المدرجة على جدول أعمال اللجان المختلفة بالمجلس لعرضها ودراستها من قبل أعضاء اللجنة المؤقتة.

تجدر الإشارة إلى أن الظروف الأخيرة للمجلس البلدي وتعطل النصاب في عقد الجلسات، أدت الى تراكم العديد من المعاملات سواء الحكومية أو الأفراد.