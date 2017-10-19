إعداد: بداح العنزي

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شن فريق الطوارئ في بلدية الجهراء حملة تفتيشية أمس على موقع المزادات والجواخير الواقعة على طريق السالمي، وأسفرت الحملة عن إزالة جميع الخيام والأسوار المقامة في موقع المزاد وكذلك الشبرات والخيام المقامة جواخير للأغنام، والتي أقيمت بالمخالفة للوائح وأنظمة البلدية.

من جانب آخر، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إنجازات إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية لفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر سبتمبر حيث تم الكشف على 470 محلا وتحرير 78 مخالفة أغذية واعلانات.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية محمد الشمري عن احصائية الادارة حيث شملت الكشف على 470 محلا وتحرير 78 مخالفة أغذية وإعلانات وإزالة 891 إعلانا مخالفا بالشوارع والميادين وارسال 120 عينة الى مختبر الصحة للفحص.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية إلى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور