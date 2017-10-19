تواصل الحملات التفتيشية لضمان سلامة المواد الغذائية

إعداد: بداح العنزي

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نفذت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمراقبتيها الأغذية والأسواق والمحلات والإعلانات بفرع بلدية محافظة الفروانية حملة تفتيشية استهدفت المحلات والمطاعم والأسواق بعدد من مجمعات منطقة الفروانية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها»، وذلك بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، أقسام الإزالة، فرق الطوارئ بجميع المحافظات للارتقاء بمستوى النظافة وضبط الأسواق، التأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع من استيفائها لجميع الاشتراطات الصحية والنظافة العامة وقد أسفرت تلك الحملة عن تحرير 15 مخالفة أغذية وإعلانات.

وشدد مدير فرع بلدية الفروانية م.سعيد العازمي الذي ترأس الحملة على القائمين على مراكز بيع المواد الغذائية بالتقيد بالاشتراطات الصحية التي تضمنتها لائحة الأغذية مشيرا إلى أن المفتشين والمفتشات التابعين للإدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات باتخاذهم الإجراءات القانونية للمخالفين، وذلك من خلال حملاتهم الميدانية المتواصلة لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للمستهلك، لافتا إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل وستشمل جميع منافذ بيع وتداول المواد الغذائية وجميع المحال ذات الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بتراخيص الإعلانات والتزامهم بقوانين وأنظمة البلدية ومدى استيفاء مؤسساتهم الغذائية ومحلاتهم والعاملين فيها للاشتراطات الصحية تجنبا لغلقها إداريا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن في حال عدم التزامهم بذلك.

من جانبه أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ناصر الرشيدي أن الجولة شملت كل اختصاصات إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، حيث تم تقسيم المفتشين والمفتشات إلى مجموعتين للتفتيش على المطاعم والأسواق ومنافذ بيع وتداول المواد الغذائية.

وأضاف الرشيدي أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة اشتملت على تحرير مخالفة عدم التزام بقواعد النظافة العامة، تحرير مخالفتين لعدم توافر الاشتراطات الصحية، تحرير مخالفة تداول مواد غذائية في ظروف غير صحية، تحرير مخالفة استغلال مساحة، تحرير 3 مخالفات إقامة إعلان آخر، تحرير 4 مخالفات إقامة إعلان بدون ترخيص وتحرير 3 مخالفات إقامة إعلان بترخيص منته.