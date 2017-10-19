بداح العنزي

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري دراسة الحكومة لبعض المقترحات النيابية المتعلقة بتغيير نظام الانتخابات في البلدية الى نظام المحافظات.

وقال الجبري ان التعديلات تأتي لعدم وجود عدالة ومساواة في المناطق وعدد الناخبين.

وقال الجبري خلال اللقاء التعريفي الذي جمعه بأعضاء اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي ان الحكومة تعمل مع مجلس الأمة لإضافة المناطق الجديدة ضمن الجداول الانتخابية المقررة للمجلس البلدي ليأخذ كل مواطن حقه في التصويت.

وأكد الجبري حرص الحكومة ومجلس الأمة على الخروج بمرسوم الدوائر خاليا من الشوائب ومحصنا وغير قابل للطعن، مشيرا الى انه لو صدر اي مرسوم بالدعوة لانتخابات المجلس خلال الفترة السابقة فسيتعرض للطعن والإبطال ولن نغامر في اجراء انتخابات معرضة للبطلان ونرفض ان يخوض المرشحون انتخابات تتعرض للطعن.

وذكر ان هناك مناطق جديدة لم تضم حتى الآن ضمن الجداول الانتخابية وهناك ناخبون لن يحق لهم التصويت رغم أحقيتهم في اختيار من يمثلهم في المجلس، مؤكدا ان الحكومة ومجلس الأمة حريصان على إنجاز التعديلات المقترحة على قانون البلدية 33/2016 بشكل سريع وإصدار مرسوم صحيح للانتخابات غير قابل للطعن.

وأشار الجبري إلى ان مدة اللجنة المؤقتة شهران حسب المادة 29 من قانون البلدية 33/2016 مؤكدا ان الانتخابات لعضوية المجلس البلدي ستجرى ولكن بعد بحث التعديلات المقترحة من بعض النواب حول تغيير النظام الانتخابي الى محافظات في ظل وجود تصور حكومي لوضع الدوائر البلدية الحالية.

وبين ان سمة اللجنة المكلفة التركيز على المشاريع الحكومية التنموية لخدمة البلد لحين انتخابات المجلس الجديدة.

من جانب آخر، أعرب الجبري عن ثقته بأعضاء اللجنة المكلفة وتهنئتهم على ثقة صاحب السمو الأمير، متمنيا لهم التوفيق، خاصة ان اللجنة ينتظرها عمل شاق لإكمال مسيرة أعضاء المجلس البلدي السابق لتضافر الجهود لحل كثير من الملفات المتأخرة التي تخص المشاريع الحكومية وخطة التنمية.

وبين ان اعضاء اللجنة تم اختيارهم من أصحاب الاختصاص ويحملون على عاتقهم انجاز الملفات وهم قادرون على حمل الأمانة وإقرار المشاريع ويضعون مخافة الله امام أعينهم.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة م.محمد بوشهري عن شكره لهذه الثقة وان يكونوا على قدر المسؤولية، مؤكدا انه سيتم انجاز وتسريع المشاريع من خلال اختصار الدورة المستندية، مشيرا الى ان المجلس هو عنق الزجاجة وحسب التعليمات تكون الأولوية للمشاريع الحكومية والتنموية وسنعمل على انجاز جميع الملفات الموجودة.