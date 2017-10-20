إعداد: بداح العنزي

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تدشن اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي أول اجتماعاتها مساء الأربعاء المقبل برئاسة م.محمد بوشهري، حيث ستبحث العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.

هذا وقد أعدت الأمانة العامة للمجلس البلدي إحصائية بعدد المعاملات المتأخرة التي ستنظرها اللجنة والبالغة 187 معاملة موزعة على مشاريع عامة ومعاملات جهات حكومية وأفراد ومؤسسات أهلية إضافة إلى وجود 61 معاملة مضى عليها اكثر من 100 يوم عمل كما يوجد 168 سؤالا واقتراحا.

وقال رئيس اللجنة م.محمد بوشهري إن الهدف الرئيسي للجنة هو تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع التي يتم طرحها على اللجنة وخصوصا الحكومية والتنموية منها.

وذكر بوشهري أن اللجنة تضم في عضويتها 15 عضوا من المتخصصين في العديد من المجالات المتداخلة في الشأن البلدي ولديهم خبرات كبيرة نتاج تخصصهم في مجالاتهم المتنوعة. وأضاف أن مدة انعقاد هذه اللجنة 60 يوما وفقا للمادة 29 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 مؤكدا أن أعضاء اللجنة سيكونون على قدر عال من المسؤولية أمام الكثير من التحديات التي ستطرح عليهم. وأوضح أن اللجنة اجتمعت أمس الأربعاء في أول لقاء تعريفي لها بحضور وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بهدف التعارف والاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للعمل في المجلس البلدي، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش آلية العمل وكيفية التعامل مع المشاريع المطروحة على هذه اللجنة وكانت التوجيهات واضحة إذ سيتم التركيز على المشاريع الحكومية والمشاريع التنموية بشكل رئيسي.

وذكر أنه تم الاتفاق على أن يعقد اجتماع أسبوعي واحد على الأقل لتداول المواضيع المطروحة على المجلس البلدي، مؤكدا أن هدف اللجنة هو الإسراع في وتيرة الإنجاز وتقليص الدورة المستندية لجميع المشاريع المطروحة عليهم.

وأكد م.بوشهري أهمية دور المجلس البلدي في اعتماد المشاريع سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة أو تنموية، مشيرا إلى أن الجميع يعلمون أن أي مشروع لا يمكن أن يرى النور إلا من خلال المجلس البلدي وبلدية الكويت.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة القيام باختصاصاته، وذلك في التاسع من شهر أكتوبر الجاري نظرا إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض أعضاء المجلس استقالاتهم.

وتضم اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي في عضويتها كلا من م.محمد بوشهري رئيسا ود.رنا الفارس نائبا للرئيس، وعضوية كل من م.أحمد المنفوحي وم.منصور كامل وعبدالله الضويحي وخالد الهاجري ومبارك المطيري ومبارك الخضير ودلال البناي وم.عمار المقطوف وأسامة الدعيج وبدر الرفاعي ودلال رجب وناصر خريبط وعبدالله الزمامي.