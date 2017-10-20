إعداد: بداح العنزي

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أوضـح مديـر فـرع بلدية العـاصمة م.بدر العتيبي أن عـدد محـاضر المخـالفات التي تـم تحـريـرهـا خلال شهـر سبتمبـر المـاضي وفق لائحـة الإعـلانات والمحلات العـامة بلغ عددها 126، كمـا تم تحـريـر 33 محضر مخـالفـة وفـق لائحـة الأغـذيـة بحسب القرار الوزاري رقم 2012/131، مثلمـا تـم تحرير 10 محاضر مخالفات بناء وفق لائحة البناء بموجب القرار الوزاري رقم 2009/206.

وأضاف م.بدر العتيبي أن كمية المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي تم إتلافها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 5850 كيلو غراما، وقد بلغت إيرادات أوامر الصلح المستوفاة كرسوم عن غرامات بتلك الفترة 1000 دينار.

وبدوره أشار رئيس فريق طوارئ بلدية العـاصمة زيد العنزي إلـى أن مجموع الشكاوى الـواردة قد بلغ 178 شكوى، تنـوعـت ما بين 5 شكاوى سكـن عـزاب بحسب المرسوم بقانون رقم 1992/125 و67 شكوى أغذية و106 شكاوى على الخط الساخن، مضيفا أنه تم توجيه 141 إنذارا إلى المخالفين، منها 116 إنذارا للتعدي على أملاك الدولة.

وذكر العنزي أنه تم إغلاق 7 محلات مخالفة لأنظمة ولوائح وقوانين البلدية، مشيرا إلى أنه تم أصدار 3 أوامر فتح لثلاثة محلات مختلفة تراوحت بين دائم ومؤقت بحسب التزام أصحابها بتوفير المستندات المطلوبة لسريان التراخيص المتنوعة لها بعد أن تم تصحيح أوضاعها واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية الضرورية وغيرها حينها.