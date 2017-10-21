إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن تحرير 104 مخالفات ورفع 718 إعلانا.

فـي هـذا الـسياق، أوضح مـدير إدارة الـتدقيق ومتابعة خـدمات البلدية ضـيدان الـعدواني أن الإدارة قــامـت بـرفــع وإزالة 718 إعلانا من الشوارع والميـادين إلـى جـانب تحـرير 104 مخـالفات تنـوعت بين 22 مخـالفة محل من قبل مـراقبـة المحـلات والإعلانات، وتحـريـر 82 محضـر مخالفة من قبل مراقبة الأغذية والأسـواق، وتـم إتلاف 95 كغـم مـن المــواد الـغذائية غــير الصــالحة للاستهــلاك الآدمـي، والــتفتيش على 315 محلا، وبلغ إجمالي العينات التي تم إرسالها إلى وزارت الصحة 571 عينة، بالإضـافة إلى إصدار 1184 شهادة، وتـم الصلح في 8 مخـالفـات، و25 طلـب نتيجة فحص مختبر، ومعاملة رسوم مندوب الشركة المؤسسة، و15 اشتراطات صحية.