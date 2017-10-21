إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة على طريق السالمي لازالة المزادات المقامة على أملاك الدولة بالتعاون مع ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق والتي قامت بتوفير الآليات وعمال نظافة لإزالة ورفع المخلفات.

في هذا السياق، أكد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي أن الفريق لن يتوانى في تطبيق القانون وجار العمل على بقية التعديات ورصد البيع غير المرخص والمقام على أملاك الدولة.

من جانبه، أوضح رئيس فريق طوارئ الجهراء علي القويضي أن فريق الطوارئ وبعد استقبالهم شكاوى من المواطنين بخصوص المزادات وبيع الاغنام دون ترخيص والمقامة على أملاك الدولة، قام الفريق على الفور بازالة 15 موقعا لمزادات غير مرخصة بالاضافة إلى رفع 104م3 من المخالفات.