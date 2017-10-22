إعداد: بداح العنزي

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أوضحت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام فريق الباعة الجائلين بالأحمدي بجولة تفقدية واسعة النطاق على منطقة فهد الأحمد والرقة وجابر العلي والظهر بهدف متابعة الباعة الجائلين والحد من الظاهرة وعملية البيع العشوائية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات باعة متجولين.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طلال العقاب إن الجولة أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة بائع متجول وعلى اثرها يتم تحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأضاف العقاب انه تم رفع 74 صندوقا من الرطب و 32 صندوقا من الفاكهة، بالإضافة إلى رفع 4 سيارات تخص الباعة الجائلين وعلى اثرها يتم إرسال تلك السيارات إلى موقع حجز البلدية.