إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التراخيص الصحية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن إصدار 42 ترخيص إعلان جديدا وتجديد 121 إعلانا.

وفي هذا السياق صرح مدير إدارة التراخيص الصحية عبداللطيف الشرهان بأن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 252 ترخيصا برسوم بلغت 14263 دينارا، من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار 29 ترخيصا صحيا جديدا، وتجديد 57 ترخيصا صحيا، وبدل فاقد 3 تراخيص، وإصدار ترخيصين جديدين لمركبات نقل مواد غذائية، وتجديد 36 ترخيص مركبة نقل مواد غذائية، و24 ترخيصا لمحلات صحي جديدا وتجديد 17 ترخيصا وبدل فاقد 3 تراخيص، و3 تصاريح نقل وتوزيع مياه الشرب (غير مخصص للبيع) تجديد و3 تراخيص دراجات هوائية (آيس كريم) وتجديد واحد.

وأضاف أن مراقبة تراخيص الإعلانات قامت بإصدار 42 ترخيص إعلان جديدا وتجديد 121 إعلانا، فيما بلغ عدد الإعلانات التي تم إصدارها للمركبات 9 تراخيص جديدة وتجديد 83 ترخيصا، و33 رخصة إعلانات محلات وتجديد 32 وتجديد ترخيص إعلان الأسطح وتجديد ترخيص إعلانات مؤقتة (المناسبات) وتجديد إعلان خدمة سيارات وتجديد 3 تراخيص إعلان استدلالي.