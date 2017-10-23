إعداد: بداح العنزي

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أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا إداريا بإنهاء تكليف 26 موظفا من القيام بأعمال التفتيش ومتابعة الدوام.

وقال المنفوحي في قراره انه استنادا للفتوى الصادرة من الإدارة القانونية والمتضمنة ان ممارسة اختصاص متابعة الدوام تندرج ضمن صلاحية إدارة شؤون الموظفين مع منع تكليف اي موظف وقطع بدلات النوبة والمناطق النائية عن هؤلاء الموظفين التالية اسماؤهم:

خالد المطيري، سعد وسمي، خالد محمد، عباس السلمان، مبارك المجاوب، عبدالعزيز العرف، محمد الفضلي، طلال الدسم، عبدالله الشمري، احمد المطيري، ممدوح العنزي، عباس صوار، بدر العنزي، عبدالله القبندي، عماد حبيب، علي اشكناني، يوسف العجيمان، فيصل احمد، خالد الحبيل، عبدالله الخراز، طلال الخضاري، حمد كريديس، مشعل المالك، صالح اليحيى، منصور الرشيدي، مشعل العتيبي