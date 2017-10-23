إعداد: بداح العنزي

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قام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بجولة تفقدية واسعة على المحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا الصدد صرح مدير محافظة بلدية حولي سيف العجمي أنه من خلال الحملات المستمرة التي يقوم بها فريق الطوارئ وبقية الإدارات الرقابية التابعة لبلدية محافظة حولي أنها العين الساهرة على سلامة المواطنين والمقيمين من تداول المواد الغذائية المنتهية الصلاحية واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية ضد من يقف خلفها حيث إن هناك متابعة مستمرة لكل أماكن بيع وتخزين المواد الغذائية بجميع أنواعها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبدوره أوضح رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع بأن فريق الطوارئ يواصل عمله من حيث تكثيف الجولات التفتيشية على مدار الساعة بضبط المخالفين لاسيما المواد الغذائية التي تعتبر خطا أحمر وأننا لا نتهاون مع كل شخص يقوم ببيع المواد الغذائية الفاسدة أو من يقوم بالتلاعب في التواريخ أو من يتداول المواد بدون شهادة صحية فهذه مسؤولية تقع على عاتقنا.

وتابع الربيع بأن الجولة أسفرت عن ضبط مخزن مخالف يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط عمال يقومون بتغيير صلاحية المنتج حيث بلغت المواد الغذائية المضبوطة 3 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.