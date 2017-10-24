إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إحصائية شهر سبتمبر 2017 لفريق طوارئ فرع بلدية الجهراء والتي تضمنت 68 مخالفة بعد قيامها بحملات متنوعة في مناطق المحافظة.

وذكر رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة الجهراء على القويضي أن حصيلة المخالفات اشتملت على 29 مخالفة لائحة الأغذية، 26 مخالفة لائحة الإعلانات، و13 محضر لائحة نظافة، واستقبال 15 شكوى رقابة هندسية، الى جانب توجيه 35 إنذار تعديات على أملاك الدولة، 15 إزالة تعد، 85 إزالة لإعلانات غير مرخصة على أملاك الدولة، وإغلاق محل، و79 معاملة كشف عقارات لإيصال التيار الكهربائي، بالإضافة إلى استقبال 15 شكوى هاتفية (الخط الساخن).

كما دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.