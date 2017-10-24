إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أن الحملات الميدانية التي شنتها المراكز التابعة للإدارة بمنطقتي خيطان وأشبيلية أسفرت عن رفع 18 سيارة مهملة وطراد وشاليه.

وأشار إلى أن مركز النظافة بمنطقة خيطان قام برفع 4 سيارات مهملة، 9 طراد، قلص طراد، شاليه فيما قام مركز النظافة بمنطقة اشبيلية برفع 4 سيارات مهملة.

وأوضح الخرينج أن حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها، لافتا إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات ادارة النظافة بفرع بلدية المحافظة، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة، مؤكدا في هذا الخصوص أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها، كما يمثل الاشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.