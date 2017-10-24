ربط استخدام المحاجر بالحاجة الفعلية وفقاً لمتطلبات المشاريع التنموية

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

حددت البلدية 7 مواقع للدراكيل في المناطق التالية (الخيران، الوفرة، كبد، المطلاع، النعايم، الأبيرق، الصابرية).

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في التقرير النهائي المتضمن مشروعا لتطوير مواقع الدراكيل.

٭ يعتبر الرمل أحد أكثر المواد الطبيعية التي يتم استهلاكها بعد المياه ويقدر استهلاك العالم للرمل سنويا بنحو 15 مليون طن يقابله تجاريا نحو 21 مليار دينار كويتي، حيث ان نحو ثلثي المواد المستخدمة في البناء تتكون من الرمل ومتى ما تم استخدامه في البناء فإنه لن يكون متاحا للاستخدام كرمل بعد ذلك أبدا.

٭ ومن المتوقع ان دولة الكويت سوف تقوم ببناء مشاريع تنموية تزيد مساحتها عن 2000كم2 على مدار الـ 25 عاما القادمة (أي حتى عام 2040) ـ وفق ما جاء من مقترحات والتي تمت دراستها تعتبر جزءا من دراسات المناطق الاقليمية السبع والتي اوصت بها دراسة تحديث وتطوير المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت والصادر فيها المرسوم الاميري رقم (255/2008).

وقد صدر قرار المجلس البلدي بكل من: دراسة المنطقة الإقليمية الثانية، والإقليمية الثالثة، والإقليمية الأولى، والإقليمية الخامسة، والإقليمية السابعة والمرفق نسخ عنهم.

٭ كما ان هناك ايضا مخاوف متزايدة من أن الممارسات الحالية لأخذ الرمال تتم بشكل عشوائي من حيث تحديد وتخصيص المواقع من حيث انها غير عملية، كما ان عملية استخراج الرمال تتطلب دراسات مسحية جيوتقنية مكثفة لمعرفة مصادر الرمال من حيث الجودة والكمية وتحديد المواقع من حيث ملاءمتها لاستغلالها كدراكيل للرمال.

وعليه فقد قامت بلدية الكويت بالتعاقد مع المكتب الاستشاري «شمس انترناشيونال للاستشارات البيئية» بالاشتراك مع «دار اسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية» للقيام بدراسة لتحديد المناطق المحتملة للدراكيل (المحاجر) والتي يمكن استخدامها في المستقبل على أساس الطلب/ الاحتياج.

الرأي الفني

اعتماد نتائج الدراسة وتخصيص المواقع السبعة للدراكيل على ان يتم استخدامها وفق الاولوية الواردة بالدراسة والحاجة الفعلية لها بحيث تتوافق مع الخطة التنموية ومشاريع الدولة وعلى أن يتم التنسيق مع شركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عند البدء بتشغيل اي موقع من مواقع الدراكيل والمبينة ضمن الجدول بالمنطقة والمساحة.