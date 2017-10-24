إعداد: بداح العنزي

[email protected]

قامت إدارة النظافة العامة وإشغـــــالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة على مناطق المحافظة وذلك تزامنـــــا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجــــملها.

وفي هذا الصدد بين مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير ملفي الحولي أن الجولة أسفرت عن غسيل ساحات المساجد والشوارع الرئيسية والداخلية وتم رفع 3440 م 3 من المخلفات حيث تنوعت ما بين انقاض، أخشاب، أثاث، مخلفات بناء ورفع 4 سيارات مهملة وإرسالها لموقع الحجز وتم تبديل 25 حاوية قديمة بجديدة وتحرير مخالفة بائع متجول والتحفظ على كميات من الفواكه والخضروات تنوعت ما بين 8 كراتين رمان، 6 كراتين رطب، 7 كراتين شمام، 32 كرتون بطيخ.