اللجنة ستستعرض طلب إقامة ديوانية لكبار السن في بيان

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

تعقد اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي اول اجتماع لها مساء اليوم برئاسة م.محمد بوشهري.

وقال أمين عام المجلس البلدي يوسف الصقعبي إن جدول الأعمال يتضمن 35 معاملة متنوعة منها تخصيص موقع سوق الجمعة والطيور بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجهراء.

ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من (مدرسة حمد الرجيب بمنطقة كيفان قطعة 1 لتخصيصه لصالح الاتحاد الكويتي لألعاب القوى.

موقع ردم النفايات المغلق بالقرين

طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات تخصيص أرض للجامعة الكندية بمنطقة أبوحليفة.

طلب وزارة الأشغال العامة استحداث مواقف سيارات مؤقتة بالقـــطعة رقم 1 بمنطقة الفنطاس.

طلب ربط الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها مع طريق الصليبية كبد في منطقة كبد.

طلب وزارة الداخلية تخصيص جزء من مواقف السيارات التابعة لجمعية منطقة مبارك العبدالله بالقطعة رقم 6 للدوريات الأمنية.

طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لتخزين وتوزيع المياه بمنطقة النعايم.

مشروع المارينا بنادي ضباط الحرس الوطني بالشريط الساحلي بمنطقة الفنيطيس قطعة 9 بمحافظة مبارك الكبير.

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص مساحة 150م لإقامة ديوانية لكبار السن بمنطقة بيان قطعة 2.

طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص جسر مشاة يربط بين مجمع التنس الدولي ومسجد نورية عبدالله المديرس بمنطقة الزهراء قطعة 7.

تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الاحمد.

طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مواقع المحطات الأرضية الكهربائية أرقام 1 و2 و3 و4 و10 و11.

طلب الهيئة العامة للرياضة ترخيص مبنى إداري لنادي المعاقين (نادي الشيخ صباح الأحمد لرياضة المعاقين) بمنطقة حولي قطعة 148.

طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة الجهراء الحرفية، وآخر تخصيص موقع محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة الصليبية الحرفية.

طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لإنشاء مارينا لمشروع مبنى إدارة الثروة السمكية الكائن بمنطقة رأس السالمية.

انتقال مزاد سوق السمك بمنطقة المباركية الى سوق السمك في سوق شرق.

طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسارات لربط شبكة صرف الأمطار التابعة لحديقة الحيوان بشبكة صرف مياه الأمطار القائمة بمنطقة الصليبية السكنية.

بشأن توسعة حرم طريق المشروع في منطقة تقاطع المدينة الترفيهية.

طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات أرضية جهد 400 ك.ف بعرض 50م للربط بين محطتين رئيسيتين (MS-A/MA-B) ضمن منطقة غرب عبدالله الإسكاني مع خط هوائي قائم في الجهة الغربية من تلك المنطقة.

موقع سوق الجمعة وسوق الطيور بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجهراء.

مشروع تطوير مواقع الدراكيل.