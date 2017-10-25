إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية الأحمدي طلال العقاب أنه خلال الشهر الماضي تم رفع كمية 63558 م3 من المخلفات السكانية والقمامة، وكمية 46836 م3 من الأثاث والسكراب، وكمية 4563 م3 من المخلفات الإنشائية.

وأضاف العقاب ان الإحصائية جاءت بـ 311 إنذارا يخص اشتراطات قواعد النظافة، 153 تعهدا بعدم مخالفة قوانين وأنظمة البلدية، 521 ملصقا بالإزالة، رفع 46 سيارة مهملة، 49 سيارة تم الإفراج عنها، ورفع سيارة واحدة معروضة للبيع بصورة مخالفة.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت الجمهور في حال وجود اي استفسار او شكوى الى التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun