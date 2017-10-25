إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبة المحلات والإعلانات عدة جولات ميدانية خلال الأسبوع الماضي لإزالة الإعلانات العشوائية من شوارع وميادين المحافظة والتي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات وتسبب الكثير من الحوادث.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ناصر الرشـــيدي أن هـــذه الجولات جاءت في سياق الحملة التــــي أطلقتها إدارة العلاقات العـــامة «#بتعاونكم نـــجملها»، وقــــد أسفرت تلك الجولات عن إزالة 665 إعلان مناسبات من الأخشاب مختلف الأحجام تم وضعها بطريقة عشوائية في الساحات والشوارع والميادين، مشوهة بذلك المنظر العام للمحافظة.

.. وتحرير 103 مخالفات إعلانات

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية العديد من الإنجازات خلال شهر سبتمبر الماضي حيث كثفت النوبات الثلاث (أ- ب- ج) التفتيش على المحلات، الاسواق المركزية - المطاعم إلى جانب ازالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والميادين من جميع المناطق التي تخضع لمسؤولية المحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها #بتعاونكم_نجملها، مشيرة إلى انه تم تحرير 114 مخالفة للائحة الأغذية والنظافة والإعلانات، وإزالة 450 إعلانا مخالفا تم وضعها بطريقة عشوائية.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكة أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية من قبل النوبات الثلاث بالفريق لرصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرا إلى تواصل الحملات التفتيشية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأكد الشريكة أن الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشون بفريق الطوارئ أسفرت عن تحرير 114 مخالفة اشتملت على تحرير 11 مخالفة للائحة الأغذية والنظافة، وتحرير 103 مخالفات للائحة الإعلانات والمحلات، ولفت الشريكة إلى أن عدد الإعلانات غير المرخصة والتي تم إقامتها في الشوارع والميادين وتحجب الرؤية عن قائدي المركبات وتسبب الكثير من الحوادث بلغ 450 إعلانا مخالفا وقد تم إزالتها.

ودعا الشريكة اصحاب المحلات الى التأكد من تواريخ الصلاحية وتراخيص المحلات والشهادات الصحية لدى العاملين لتجنبهم الغرامة لافتا إلى أن الاجهزة الرقابية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.