إعداد: بداح العنزي

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قال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.بدر العتيبي إن قسم إزالة المخالفات أصدر 517 معاملة تراوحت بين عدد من المحاضر لمخالفات وتنبيهات وإنذارات وتعهدات وقرارات بالاغلاق الإداري لأسواق ومطاعم ومحال تجارية متعددة وأوامر بالفتح الدائم لمنشآت متنوعة أخرى، بالإضافة إلى إزالات لإعلانات مخالفة وتعديات على أملاك الدولة، وقد بلغ إجمالي الإيرادات المالية المستوفاة عن تحصيل المخالفات بأوامر صلح كرسوم غرامات مبلغا وقدره 4330 دينارا.

بدوره، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة م.عبدالله جابر أن عدد محاضر مخالفات الإعلانات تصدرت جدول إحصائية الأعمال المنجزة والصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي من حيث احتلالها المرتبة الأولى بعدد 254 وشكلت ما نسبته 49.13% من إجمالي عدد المعاملات البالغ عددها 517 معاملة، فيما جاءت محاضر مخالفات الأغذية بالمرتبة الثانية بواقع 112 معاملة ومحققة نسبة 21.66% من إجمالي الأعمال المنجزة بتلك الفترة.

وذكر جابر أن تم توجيه 10 إنذارات و5 تنبيهات إلى بعض ملاك العقارات من المخالفين وطلب منهم مراجعة البلدية بخصوص مخالفات البناء، وفيما يتعلق بمخالفات الأغذية، فقد تم تحرير 112 محضر مخالفة لعدة مطاعم ومأكولات خفيفة ومحلات فطائر، بالإضافة إلى عدد من البقالات والأسواق المركزية وغيرها، مثلما تم توجيه 23 إنذارا لأصحاب منشآت غذائية أخرى، وبلغ حجم الكميات التي تمت مصادرتها ثم إتلافها من مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي 30 طنا.

وتابع أنه تمت إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة في نطاق محافظة العاصمة، وتحرير 26 محضرا لمخالفة وفق القانون رقم 9 لسنة 1987، والمتعلق بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات كإلقاء القمامة والمخلفات وعقب السجائر وإتلاف النباتات واقتلاع الأشجار وغيرها.