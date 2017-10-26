إعداد: بداح العنزي

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قام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات والمطاعم والمقاهي استهدفت التأكد من صلاحية تراخيص الاعلانات الخارجية للمحلات حيث تم تحرير 6 محاضر مخالفة اعلان.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ مشعل ابا الصافي ان الجولة تركزت على المطاعم والمحلات التجارية والمقاهي بالمحافظة والتي اسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر مخالفة اعلان، تنوعت بين عدم صيانة اعلان وانتهاء ترخيص الإعلان.

واضاف ابا الصافي انه من خلال الجولة قام المفتشون ايضا بإزالة عدد 40 اعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة، كما تم التوجه الى طريق الوفرة بغرض رفع بقالتين مخالفتين وذلك لعدم حصولهم على ترخيص من قبل البلدية وعلى اثرها تم تحويلهم إلى حجز البلدية.

وتابع ابا الصافي انه تمت متابعة عملية البيع العشوائية على طريق الوفرة وفي منطقة صباح الاحمد السكنية تم ضبط 8 جزارين وتم تحويلهم الى الجهات المختصة لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالهم.

كما دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين الى الالتزام التام بكل قوانين وأنظمة البلدية وذلك من اجل الارتقاء بمستوى المنظر العام للبلاد.