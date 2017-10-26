إعداد: بداح العنزي

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كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج عن تواصل الحملات الميدانية لإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها»، وذلك من خلال رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع، مشيرا إلى أنه قد تم رفع 488 سيارة مهملة ومعروضة للبيع ووضع 2240 ملصقا خلال شهر سبتمبر الماضي من كل المناطق التي تقع تحت مسؤولية فرع بلدية المحافظة.

وأوضح الخرينج أن حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها، لافتا إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات إدارة النظافة بفرع بلدية المحافظة، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة، مؤكدا في هذا الخصوص أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها.

ودعا الخرينج المواطنين والمقيمين إلى عدم إهمال سياراتهم في الساحات ومواقف المساجد وبجوار أسوار المدارس تجنبا لرفعها وتكبدهم الغرامة كما دعاهم إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية من خلال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية وإرساله عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله على الفور.