إعداد: بداح العنزي

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حققت إدارة السلامة في بلدية العاصمة إنجازات متعددة خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت إصدار رخص سلامة وتشوين وقطوعات طرق واستلام وإفراج عن كفالات مصرفية وشهادات سلامة وتنبيهات ومـــخالفات وغيرها من أعمال أخرى.

وكشف مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.بدر العتيبي ان عدد المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر الماضي والصادرة عن إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة قد بلغ 489 معاملة، وبإجمالي إيرادات مستوفاة كرسوم مالية عنها بقيمة 795 دينارا.

بدوره أفاد مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة م.طارق العدواني بأنه الإدارة استلمت 79 كفالة مصرفية من المقاولين لضمان تطبيق أنظمة السلامة لأعمال البناء والهدم وشبكات الطرق والخدمات والجسور وخدمات البنية التحتية بكافة أنواعها، مشيرا إلى الإفراج عن 110 كفالات مصرفية بأسماء عدة شركات مقاولات بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتعلقة بمواقع أعمالها.