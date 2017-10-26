إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أحال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري واقعة تزوير خطاب ضمان مصرفي جديد بقيمة 10 آلاف دينار إلى النيابة العامة للاشتباه في جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور من أجلة المؤثمة بالمواد (257-259-260-276) حسبما كشفت عنه تحقيقات الإدارة القانونية، حيث توافرت فيها سائر الأركان القانونية لشبهة جناية التزوير المؤثمة بقانون الجزاء مما ينعقد الاختصاص معه للنيابة العامة للتحقيق والادعاء والتصرف وذلك للحفاظ على الأموال العامة.
وطلب الجبري من النيابة العامة موافاة البلدية بالرقم القضائي حتى يتسنى للبلدية متابعتها أمام النيابة العامة واستكمال التحقيق الإداري.