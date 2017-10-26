«أضعت نفسي في زواجي»

المغنية الإنجليزية لويز ريدناب (42 سنة) تكشف أنها فقدت، خلال زواجها من لاعب كرة القدم جيمي ريدناب، عالمها الشخصي، كما يحدث عادة مع النساء عند إنجاب الأطفال، لكنها تؤكد أيضا أنها تشعر الآن بعدم الأمن والخوف بعد انفصالهما.