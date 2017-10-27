تخصيص موقع لردم النفايات المغلقة بالقرين

وإقامة ديوانية لكبار السن بمنطقة بيان قطعة 2

اعتماد مشروع مجمع صالات للألعاب الفردية والجماعية بنادي كاظمة إعداد: بداح العنزي b.alenzi@alanba.com.kw أقرت اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي خلال اجتماعها الأول مساء امس الأول برئاسة م.محمد بوشهري الضوابط والاشتراطات الخاصة بتخصيص إقامة أفرع البنوك ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسية.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ان الرأي الفني تضمن التالي: لا مانع تنظيميا من تعديل الفقرة (ز ـ البنوك) من البند اولا من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف2/390/15/2011) المتخذ بتاريخ 10/10/2011 ليكون كالتالي:

1 ـ المنطقة التي تحتوي على مركز ضاحية واحد يحق لها 5 مواقع بنوك والمنطقة التي تحتوي على مركزي ضاحية يحق لها 10 مواقع بنوك، وعليه فإن المناطق التي تحتوي على اكثر من مركز ضاحية يحق لكل مركز ضاحية 5 مواقع لفروع البنوك.

2 ـ ألا تزيد مساحة موقع فرع البنك الذي سيتم تخصيصه على 200م2.

3 ـ في حالة عدم وجود موقع مناسب يحق للجمعية استغلال احد محلات مجمع الدكاكين او احد المحلات بالسوق المركزي (بالميزانين) كنشاط بنك ـ وذلك بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية فقط.

4 ـ إبرام العقود الخاصة بالبنوك مع الجمعيات التعاونية (وذلك بالنسبة للمواقع الجديدة التي سيتم تخصيصها).

5 ـ يجب توافر الأنشطة التعاونية الرئيسية ضمن مراكز الضواحي (سوق مركزي رئيسي ـ فاكهة وخضار ـ لوازم عائلة ـ فرع التموين والجملة ـ فرع الغاز ـ فرع البنشر وكهرباء السيارات)، وذلك قبل استغلال المساحات المتوافرة في زيادة عدد البنوك ضمن مركز الضاحية.

6 ـ عدم إلغاء اي نشاط رئيسي قائم لإقامة أفرع البنوك.

7 ـ أن يكون نظام البناء للبنوك المسموح بها مراكز الضاحية الرئيسية والفرعية يتكون من (سرداب ـ أرضي ـ أول).

8 ـ عدم تكرار فرع للبنك الواحد في نفس المنطقة.

9 ـ عدم استقطاع اي مساحة من المواقف العامة لإقامة فرع بنك.

وأضاف ان اللجنة أقرت تخصيص موقع ردم النفايات المغلقة بالقرين بالكامل لصالح البلدية. وقد تضمن الرأي الفني التالي:

لا مانع تنظيميا من الموافقة على الآتي:

أولا: إلغاء البند الأول من قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف20/443/13/2002 الصادر بتاريخ 17/6/2002 والمتضمن ما يلي:

(تخصيص الموقع المستصلح بمنطقة غرب القرين (ثلث مساحة الموقع تقريبا) للهيئة العامة للبيئة لتطويره لخدمة المواطنين وتخصيص باقي الموقع بمنطقة القرين لتطويره واستصلاحه من قبل القطاع الخاص ليصبح حديقة على ان يكون الإشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة).

ثانيا: استصدار قرار من المجلس البلدي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين بالكامل لصالح بلدية الكويت (الجزء من الموقع والمخصص سابقا للهيئة والذي تم تسلمه مؤخرا من قبل البلدية بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 9/5/2016 بالاضافة الى الجزء الآخر من الموقع غير المخصص لأي جهة حتى تاريخه).

وذكر انه تمت الموافقة على طلب ربط الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها مع طريق الصليبية في منطقة كبد، حيث تضمن الرأي الفني التالي:

لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب ربط الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها مع طريق الصليبة - كبد بشارع طوله 2 كم تقريبا وعرضه 36 مترا في منطقة كبد.

شريطة: الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

تفويض إدارة التنظيم العمراني بتعديل مسار الطريق في حال تعارضه مع أي خدمات قائمة في الموقع.

وبين الصقعبي انه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لتخزين وتوزيع المياه بمنطقة النعايم، كما تمت الموافقة على إنشاء تقاطعات لخدمة مناطق مختلفة وجسر مشاه على شارع فهد السالم، إضافة الى الموافقة على مشروع المارينا بنادي ضباط الحرس الوطني بالشريط الساحلي في منطقة الفنيطيس قطعة 9 بمحافظة مبارك الكبير.

وأشار الى ان اللجنة أقرت طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص مساحة 150 مترا لإقامة ديوانية لكبار السن بمنطقة بيان قطعة 2، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص جسر مشاه يربط بين مجمع التنس الدولي ومسجد نورية المديرس بمنطقة الزهراء قطعة 7.

وذكر ان اللجنة وافقت على طلب توسعة حرم طريق في منطقة تقاطع المدينة الترفيهية، كذلك الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة ترخيص مبنى إداري لنادي المعاقين بمنطقة حولي قطعة 148.

وأضاف الصقعبي ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقتي الجهراء والصليبية الحرفيتين.

وقال ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لإنشاء مارينا لمشروع مبنى إدارة الثروة السمكية في منطقة رأس السالمية بمساحة 30126م2، إضافة الى طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسارات لربط شبكة صرف الأمطار التابعة لحديقة الحيوان بشبكة صرف مياه الامطار القائمة بمنطقة الصليبية السكنية مع اعتماد مشروع تطوير مواقع 7 دراكيل في كل من جنوب الخيران، جنوب منطقة عريفجان، شمال غرب منطقة كبد، جنوب غرب وسط الركسا، غرب وسط منطقة الركسا، غرب منطقة الصابرية، وشمال الصابرية.

وذكر انه تمت الموافقة على تعديل مسجد المطبة البديل الكائن بمنطقة الشرق قطعة 2 مع الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة على مشروع مجمع صالات للألعاب الفردية والجماعية بنادي كاظمة الرياضي على ان يكون المبنى مكونا من سرداب، أرضي، ميزانين، أول وثاني، سطح بمنطقة العديلية.

واختتم الصقعبي بأنه تم تأجيل بحث طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات تخصيص أرض للجامعة الكندية بمنطقة أبوحليفة، كما تم رفض طلب وزارة الداخلية تخصيص جزء من مواقف السيارات التابعة لجمعية منطقة مبارك العبدالله بالقطعة 6 للدوريات.