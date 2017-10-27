إعداد: بداح العنزي b.alenzi@alanba.com.kwأعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق بتنفيذ حملات تفتيشية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها، مشيرة إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 29 مخالفة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي أن الحملات التي قام بها المفتشون والمفتشات بمراقبة الأغذية والأسواق على عدد من الجمعيات التعاونية والمحلات والمطاعم بمناطق (صباح الناصر، الفروانية، خيطان) قد أسفرت عن تحرير مخالفتي تداول مواد غذائية غير ذات قيمة غذائية، تحرير 10 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 10 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 3 مخالفات عدم الالتزام بقواعد النظافة، تحرير مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، تحرير مخالفتي فتح محل بترخيص صحي منته، تحرير مخالفة تداول مواد غذائية في ظروف غير صحية. وشدد الرشيدي على القائمين على مراكز بيع المواد الغذائية بالتقيد بالاشتراطات الصحية التي تضمنتها لائحة الأغذية.