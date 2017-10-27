إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات ببلدية الكويت عن قيام النوبة (ج) من فريق طوارئ بلدية العاصمة بجولة ميدانية استهدفت الإعلانات العشوائية الى جانب الحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة.

في هذا الصدد أوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي أن الجولة التي نفذتها النوبة (ج) قد أسفرت عن رفع 13 إعلانا مخالفا وإزالة مظلة في منطقة الصليبخات، وذلك بناء على شكوى من قبل وزارة الاشغال تعيق تنفيذ أحد المشاريع لسفلتة الشوارع، وتوجيه 3 انذارات تنوعت بين إنذار لتعد على ملكية الدولة في منطقة الدسمة لوجود سور حديدي وغرف من الكيربي وإنذار تعد على ملكية الدولة لوجود سور حديدي في منطقة مدينة جابر الاحمد وإنذار داخل العقار لاستغلال العقار لغير الغرض المرخص لأجله، وذلك بناء على شكوى من أحد المواطنين.