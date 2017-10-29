إعداد: بداح العنزي

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بناء على توجيهات وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بتكثيف الحملات التفتيشية على المعاهد الصحية ومحلات المساج، قامت البلدية ممثلة في فرق الطوارئ بفرع البلدية بمحافظتي حولي والعاصمة وبحضور رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية حولي ومدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بتنفيذ حملة تفتيشية استهدفت المعاهد الصحية ومحلات المساج في منطقة السالمية مسفرة عن تحرير 22 مخالفة.

وفي هذا الخصوص، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي أن الحملة أسفرت عن إغلاق محل، وتحرير 20 مخالفة تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، وتحرير مخالفتين المبيت داخل المحل وتوجيه 5 تعهدات بإحضار المخططات التي أصدرت على أساسها رخصة المحل.

وأكد العنزي على تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة للأجهزة الرقابية في البلدية أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي، لافتا إلى أن الحملات ستشمل كل المناطق بجميع المحافظات لرصد أي مخالفة، وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.