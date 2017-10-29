إعداد: بداح العنزي

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قام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية حولي بحملة استهدفت المطاعم والمحلات التي تتداول المواد الغذائية بمنطقة حولي، وذلك في إطار حملة «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا الصدد، صرح رئيس فريق الطوارئ بالتكليف حبيب فاضل بأن الحملة أسفرت عن إغلاق محل وتحرير 32 مخالفة تمثلت في مخالفات تشغيل عامل من دون الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية، عدم التقيد بالنظافة العامة، إقامة إعلان للنشاط من دون ترخيص، تحرير مخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبوتها، فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، حفظ مواد غذائية بظروف غير صحية ومصادرة وإتلاف 36 كغم من المواد الغذائية.

وأشار فاضل إلى أن الجولات مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية، مشددا على أن الفريق لن يتهاون بتطبيق القانون تجاه المخالفين.