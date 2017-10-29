إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الإحصائية الأسبوعية لإدارة تراخيص خدمات البلدية الخاصة بمراقبتيها مراقبة تراخيص الإعلانات ومراقبة التراخيص الصحية بفرع بلدية محافظة الأحمدي، حيث تم تجديد وترخيص 168 ترخيصا.

وبهذا السياق، أوضح مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية خالد الرفادة ان الإحصائية لمراقبة تراخيص الإعلانات جاءت بعدد 29 تجديد رخصة إعلان، عدد 53 إصدار رخص إعلان، عدد 26 رخص إعلانات للمركبات، عدد 13 رخص مؤقتة (مناسبات) ورخصة مكتب دعاية وإعلان.

وأضاف الرفادة ان إحصائية التراخيص الصحية جاءت بعدد 44 تراخيص صحية، عدد 7 تصاريح نقل المواد الغذائية، 16 تصاريح نقل مياه غير مخصصة للبيع، عدد 20 تصريح نقل مياه صحراوي.

ودعت إدارة العلاقات العامة في البلدية المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@.