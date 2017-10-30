تشييد المباني الجديدة لفرع الوكالة البحرية في ديسمبر 2020

بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

طلبت وزارة النفط تخصيص مؤقت لجزء من الموقع الحالي لفرع الوكالة البحرية لشركة ناقلات النفط الكويتية بمنطقة الفحيحيل على شارع الدبوس.

وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق في كتابه الى المجلس البلدي والذي تمت إحالته للجهاز التنفيذي في البلدية لإعداد تقرير مفصل للجنة المؤقتة باختصاصات المجلس البلدي: نود الإفادة بأن شركة ناقلات النفط الكويتية بصفتها احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تقوم بتنفيذ استراتيجيات المؤسسة فيما يخص قطاع النقل البحري في نقل النفط الكويتي الخام ومشتقاته حول العالم.

هذا، كما نود ان نحيطكم علما بأن موقع فرع الوكالة البحرية الحالي يحتوي على جميع المباني والمرافق التي توفر الخدمات البحرية المنوطة بشركة ناقلات النفط الكويتية، حيث تمثل هذه المباني كلا من المكاتب الادارية وملحقاتها، ومركز استقبال البحارة، وورش الصيانة والمخازن، وقد انتفعت شركة نقلات النفط الكويتية بالموقع الحالي للوكالة وفقا لعقود الإيجار المبرمة والمنتهية.

وتبعا لما تقدم ذكره، تبين لشركة ناقلات النفط الكويتية من خلال الخطط التنظيمية لبلدية الكويت وجود تداخل بين موقع احد المشاريع الحيوية في الدولة المزمعة إقامته في الموقع الحالي ذاته لفرع الوكالة البحرية.

وانطلاقا من حرص مؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية على دعم مثل هذه المشاريع التي من شأنها دعم عجلة التنمية والتقدم في البلاد، وافقت شركة ناقلات النفط الكويتية بالتنسيق مع بلدية الكويت على إيجاد الحلول المناسبة التي تحفظ حقوقها، لاسيما ان شركة ناقلات النفط الكويتية شركة حكومية مملوكة للدولة بالكامل، وبناء على قرارات المجلس البلدي رقم (م.ب/128/10/84) و(م.ب/99/6/85) المتضمنة تخصيص قطعتي ارض جديدتين لاستخدام فرع الوكالة البحرية عوضا عن الموقع الحالي لفرع الوكالة البحرية كالتالي بيانه:

ـ أرض بمساحة 1.802م2 في منطقة الفحيحيل لاستخدامها مكاتب مركز استقبال للبحارة.

ـ أرض بمساحة 40.057.5م2 في منطقة ميناء عبدالله الصناعية لإقامة الورشة والمخازن.

وعليه، قامت البلدية بتسليم شركة ناقلات النفط الكويتية الأراضي الجديدة آنفة الذكر بموجب محضري التسلم المؤرخين في 15/9/2014، الا انه ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه لم تتمكن شركة ناقلات النفط الكويتية من إبرام عقود إيجار تلك الأراضي الجديدة.

هذا، كما نود إفادتكم، بأنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التصميم وتشييد المباني الجديدة لفرع الوكالة البحرية في ديسمبر 2020 (بسبب التأخر في إبرام عقود الإيجار)، علما اننا بصدد مخاطبة وزير المالية لتذليل العوائق المتعلقة بتوقيع عقود إيجار الأراضي الجديدة المخصصة لشركة ناقلات النفط الكويتية، ولتفادي التأثير السلبي المحتمل على شركة ناقلات النفط الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ خططها المرتبطة بالخطط العامة للدولة، يرجى التكرم بالموافقة على التالي: تخصيص مؤقت لجزء من الموقع الحالي لفرع الوكالة البحرية لشركة ناقلات النفط الكويتية بمنطقة الفحيحيل الواقع على شارع الدبوس حتى ديسمبر 2020، وحتى يتسنى لشركة ناقلات النفط الكويتية توقيع عقود إيجار الأراضي الجديدة المخصصة وتشييد المرافق عليها.