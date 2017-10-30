بداح العنزي
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أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قرارا وزاريا بإنهاء ندب 42 موظفا يعملون سكرتارية لدى اعضاء المجلس البلدي السابقين للعودة ومباشرة اعمالهم في مقراتهم السابقة.
من جانب آخر، أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بإضافة 3 موظفين إلى لجنة إنشاء الملف الفني للمباني التابعة للبلدية وتضمن القرار التالي:
مادة 1: يضاف التالي أسماؤهم الى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 225/2017:
م.سيد سالم - إدارة الإنشاءات
م.نديم شهرزاد - إدارة المساحة
ومريم العنزي ـ مكتب نائب المدير العام لقطاع المشاريع
على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أثناء أوقات الدوام الرسمية، ويقدم رئيس اللجنة تقارير دورية عن أعمال اللجنة الى نائب المدير العام لقطاع المشاريع على ان يرفع تقرير نهائي بنتائج الأعمال الى مدير عام البلدية.