بداح العنزي

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قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية الجهراء بحملة على مناطق المحافظة ضمن إطار حملة #بتعاونكم_نجملها لرفع البقالات والمطاعم المتنقلة غير المرخصة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة ان المراقبة قامت بحملة لتكثيف الحملات على المحافظة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم والحفاظ على المنظر العام.

وبين مراقب إشغالات الطرق محمد العجمي ان الحملة أسفرت عن رفع 19 بقالة ومطاعم متنقلة غير مرخصة على طرقات المحافظة.

كما دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.