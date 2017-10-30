بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي أن مراقبة النظافة بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي قام بعدة جولات ميدانية بهدف تفعيل قانون 9/87 الذي ينص على حظر إلقاء القمامة والأوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجائر على الأرصفة وفي الشوارع والميادين والساحات ومواقف السيارات والحدائق، مشيرا إلى أن غرامة مخالفي هذا القانون تصل إلى 200 دينار. وأشار العازمي إلى أن الحملات التي قامت بها مراقبة النظافة العامة بمنطقة الصالحية قد أسفرت عن تحرير 680 مخالفة تنوعت بين 668 مخالفة قانون 87/ 9 و6 مخالفات باعة جائلين و4 مخالفات إشغال طريق ومخالفتين عدم التقيد بالنظافة العامة.