إعداد: بداح العنزي

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أقام عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اختصاصات المجلس البلدي د.مبارك سعد الشلاحي حفل عشاء على شرف الحضور من أعضاء اللجنة والأمين العام والأمناء المساعدين والعاملين في المجلس البلدي، وذلك لنيلهم ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد واختيارهم أعضاء في اللجنة، حيث دار الحديث بين الحضور بشكل عام لتسيير آلية العمل في اللجنة والانتهاء من إعطاء الرأي الفني لجميع المعاملات وعمل اللجنة من خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة والحرص على عدم تعطيل أي معاملة وعرضها على اللجنة سواء كانت تنموية أو حكومية أو خاصة أو تعنى بالمواطنين.