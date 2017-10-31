إعداد: بداح العنزي

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قام فريق النوبة (أ) من فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بحملة على المحافظة، وذلك تزامنا مع حملة «#بتعاونكم_نجملها».

وأوضح مدير فرع بلدية مبارك الكبير م.فلاح الشمري أن مفتشي فريق الطوارئ أثناء جولتهم الدورية قاموا بضبط كمية من المواد الغذائية بأحد المخازن بمنطقة غرب أبوفطيرة وتم إتلاف 286 كجم، كما شدد على أصحاب المخازن بالحرص على سلامة الأغذية وكيفية تخزينها والالتزام بالقواعد وقوانين البلدية حتى لا يتعرضوا للمخالفات.



من جانبه أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري أن الجولة أسفرت عن إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية بزنة 286 كجم وتحرير محضري مخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، محضر فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، وطلب أمر غلق للمخزن.